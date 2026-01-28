Beppe Sala si lascia andare e dice chiaramente che i cittadini milanesi temono più la polizia dell’Ice che i ladri o gli spacciatori. Il sindaco non ha peli sulla lingua e spiega che gli abitanti di alcuni quartieri, come quello di Rogoredo, hanno paura degli agenti della polizia americana, considerandoli più minacciosi anche rispetto agli spacciatori che operano nella zona. La tensione tra cittadini e forze dell’ordine si fa sentire, mentre i problemi di sicurezza in città restano al centro del dibattito.

«Noi non li vogliamo», dice senza mezzi termini Beppe Sala, sindaco di Milano. Di chi parla? Degli spacciatori che infestano il boschetto di Rogoredo, zona tra le peggio frequentate del capoluogo lombardo dove l’altra sera un marocchino è stato ucciso durante un controllo antidroga? No, il primo cittadino della città italiana con il maggior numero di reati - da anni al top per furti, rapine e stupri - parla degli agenti dell’Ice, la polizia americana antimmigrazione. Dopo i fatti accaduti in Minnesota e la notizia che alcuni funzionari federali scorteranno la delegazione degli Stati Uniti ai giochi olimpici, Sala si dice preoccupato: «La popolazione di Milano non li accetterà. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hanno più paura dei poliziotti che di ladri e di spacciatori

Approfondimenti su Milano Polizia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La Polizia ferma tutti i ladri sotto la metro

Ultime notizie su Milano Polizia

Argomenti discussi: Perché l'AI fa più paura dei dazi alle aziende italiane: il sondaggio tra i top manager a Davos; Marco D: Avevo paura di mostrarmi vulnerabile. Un fallimento mi ha fatto capitolare; I cavalli fiutano la paura umana, reagiscono con più stress e meno interazioni; Meno reati, sempre più paura: un dossier rovente per il nuovo assessore alla Sicurezza.

Carry trade e rialzo dei tassi. Perché i mercati globali hanno paura del GiapponeIl paradiso che fu. Da almeno trent’anni il mercato dei titoli di Stato giapponesi è stato così stabile, e i tassi di interesse così bassi, che Tokyo era vista dagli investitori di tutto il mondo come ... repubblica.it

Perché l’AI fa più paura dei dazi alle aziende italiane: il sondaggio tra i top manager a DavosSecondo la 29ª Ceo Survey di PwC, i ceo italiani ottimisti su economia e ricavi, più della media globale. Ma solo il 12% dei ceo che adottano l’AI in modo strutturato registra benefici sia sui costi s ... corriere.it

Una forte folata di vento fa cadere una finestra e due Agenti di Polizia Penitenziaria restano feriti Paura questa mattina nella Casa Circondariale Palermo "Pagliarelli" dove due poliziotti sono stati soccorsi dal personale del 118 a causa di un trauma cranico rip - facebook.com facebook

#TG2000 - #Milano, ucciso da #poliziotto durante controllo antidroga. Agente: “Ho avuto paura” #27gennaio #cronaca #news #TV2000 @tg2000it x.com