Hajipour ucciso dal regime in Iran famiglia costretta a dire che è morto in un incidente | l'appello alla FIFA
La famiglia di Mohammad Hajipour denuncia che il suo decesso, avvenuto durante una manifestazione, è stato attribuito a un incidente stradale su richiesta delle autorità iraniane. L’ex portiere della nazionale di beach soccer è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, ma il regime avrebbe imposto di mantenere il silenzio, nascondendo la verità. Ora, la famiglia chiede giustizia e invita la FIFA a intervenire.
Mohammad Hajipour, ex portiere della nazionale iraniana di beach soccer, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante una manifestazione ma le autorità avrebbero imposto alla famiglia di dichiarare una morte per incidente stradale. Lettera aperta alla FIFA per condannare i crimini di Teheran.🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, beffa al regime degli Ayatollah: hackerata la tv di Stato, parte l’appello alla rivolta di Pahlavi (Video)
Domenica, la televisione di Stato iraniana è stata temporaneamente interrotta a causa di un attacco hacker che ha colpito diversi canali satellitari.
“Trump attaccherà l’Iran, il regime è a un vicolo cieco”: il punto dell’analista a Fanpage.it
In un’analisi recente, Ali Vaez, responsabile del Progetto Iran di Crisis Group, descrive la situazione attuale della Repubblica Islamica.
Da tempo ormai l'ex stella della nazionale Ali Karimi è schierato contro il regime iraniano e assieme ad altri colleghi ha inviato a Infantino una lettera evidenziando tra l'altro come la repressione di questi giorni abbia ucciso almeno 6 persone che lavoravano n x.com
