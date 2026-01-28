Hajipour ucciso dal regime in Iran famiglia costretta a dire che è morto in un incidente | l'appello alla FIFA

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Mohammad Hajipour denuncia che il suo decesso, avvenuto durante una manifestazione, è stato attribuito a un incidente stradale su richiesta delle autorità iraniane. L’ex portiere della nazionale di beach soccer è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, ma il regime avrebbe imposto di mantenere il silenzio, nascondendo la verità. Ora, la famiglia chiede giustizia e invita la FIFA a intervenire.

Mohammad Hajipour, ex portiere della nazionale iraniana di beach soccer, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante una manifestazione ma le autorità avrebbero imposto alla famiglia di dichiarare una morte per incidente stradale. Lettera aperta alla FIFA per condannare i crimini di Teheran.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Hajipour iran

Iran, beffa al regime degli Ayatollah: hackerata la tv di Stato, parte l’appello alla rivolta di Pahlavi (Video)

Domenica, la televisione di Stato iraniana è stata temporaneamente interrotta a causa di un attacco hacker che ha colpito diversi canali satellitari.

“Trump attaccherà l’Iran, il regime è a un vicolo cieco”: il punto dell’analista a Fanpage.it

In un’analisi recente, Ali Vaez, responsabile del Progetto Iran di Crisis Group, descrive la situazione attuale della Repubblica Islamica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Hajipour iran

hajipour ucciso dal regimeHajipour ucciso dal regime in Iran, famiglia costretta a dire che è morto in un incidente: l’appello alla FIFAMohammad Hajipour, ex portiere della nazionale iraniana di beach soccer, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante una manifestazione ma le autorità ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.