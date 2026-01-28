Hajipour ucciso dal regime in Iran famiglia costretta a dire che è morto in un incidente | l'appello alla FIFA

La famiglia di Mohammad Hajipour denuncia che il suo decesso, avvenuto durante una manifestazione, è stato attribuito a un incidente stradale su richiesta delle autorità iraniane. L’ex portiere della nazionale di beach soccer è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, ma il regime avrebbe imposto di mantenere il silenzio, nascondendo la verità. Ora, la famiglia chiede giustizia e invita la FIFA a intervenire.

Mohammad Hajipour, ex portiere della nazionale iraniana di beach soccer, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco durante una manifestazione ma le autorità avrebbero imposto alla famiglia di dichiarare una morte per incidente stradale. Lettera aperta alla FIFA per condannare i crimini di Teheran.

