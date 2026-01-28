Habilita Sport Medicine festeggia il primo anno di attività alla New Balance Arena. Un centro che offre servizi di prevenzione, training e recupero atletico. Un team di professionisti lavora con tecnologie all’avanguardia per seguire atleti e appassionati in ogni fase, dalla valutazione al ritorno in campo. In un anno, sono stati trattati numerosi casi e sono stati fatti passi avanti nella cura e nella preparazione sportiva.

Il centro di medicina sportiva e riabilitazione alla New Balance Arena compie un anno: un’équipe multidisciplinare e tecnologie avanzate per seguire atleti e appassionati dalla valutazione al rientro in campo «Un anno fa si è deciso di cogliere una sfida importante, affrontandola con grande impegno. Negli ultimi anni la domanda di medicina sportiva era in forte espansione: così Habilita ha scelto di mettere a disposizione dei bergamaschi (e non solo) un centro di riferimento per praticare sport in sicurezza, prevenire gli infortuni e migliorare le performance». Con queste parole Andrea Rusconi, direttore generale di Habilita, racconta la nascita di Habilita Sport Medicine, il centro di medicina sportiva e riabilitazione all’interno della New Balance Arena, che il 27 gennaio compie un anno di attività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Habilita Sport Medicine: un anno tra prevenzione, training e recupero atletico

Approfondimenti su Habilita Sport Medicine

L’Istituto Superiore di Sanità propone dieci semplici gesti quotidiani per rendere il nuovo anno più equilibrato.

Farmacentro e Sir Sicoma Monini Perugia collaborano per promuovere la prevenzione attraverso iniziative nelle farmacie locali, rafforzando il legame tra sport e salute nella comunità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Habilita Sport Medicine

Argomenti discussi: Habilita Sport Medicine: un anno tra prevenzione, training e recupero atletico.

Habilita Sport Medicine: un anno tra prevenzione, training e recupero atleticoIl centro di medicina sportiva e riabilitazione alla New Balance Arena compie un anno: un’équipe multidisciplinare e tecnologie avanzate per seguire atleti e appassionati dalla valutazione al rientro ... ecodibergamo.it

In Habilita prende il via il progetto Sport MedicineA partire da giugno in Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese potenzia i servizi offerti all’utenza grazie all’arrivo del Dr. Giacomo Zanon, medico ortopedico con una particolare competenza in ... primabiella.it

In Habilita Sport Medicine crediamo che la riabilitazione non sia solo recupero fisico, ma un percorso completo verso il benessere e la ripresa delle proprie capacità. Ogni percorso è pensato per accompagnare la persona passo dopo passo, rispettando tempi, - facebook.com facebook