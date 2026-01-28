Habilita Sport Medicine compie 1 anno

Habilita Sport Medicine festeggia il primo anno di attività. È passato un anno da quando il centro ha aperto le sue porte a Bergamo, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chi corre e si allena. In un periodo in cui la domanda di servizi di medicina sportiva cresceva, il centro ha deciso di mettersi in gioco. Ora, un anno dopo, può contare su una clientela che apprezza l’attenzione alla prevenzione e al miglioramento delle performance sportive.

“1 anno fa si è deciso di cogliere una sfida importante, affrontandola con grande impegno. Si sa che negli ultimi anni la domanda nel settore della medicina sportiva era in forte espansione, così Habilita ha deciso di mettere a disposizione dei bergamaschi (e non solo) un centro che possa diventare un riferimento per chi vuole praticare sport in sicurezza, prevenendo gli infortuni e, allo stesso tempo, migliorando le proprie performance”. Così Andrea Rusconi, direttore generale di Habilita, raccontando la nascita di Habilita Sport Medicine, il centro di medicina sportiva e riabilitazione all’interno della New Balance Arena, che il 27 gennaio compie un anno di attività.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Habilita Sport Medicine festeggia il primo anno di attività alla New Balance Arena.

