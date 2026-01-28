Guimaraes si allena in vista dello scontro decisivo con il PSG

Guimaraes si prepara con intensità per la sfida decisiva contro il PSG. La squadra ha già iniziato gli allenamenti e si concentra sulla strategia da adottare in vista di questa partita chiave. I tifosi sperano in un risultato che possa cambiare le sorti del girone e permettere ai Magpies di passare agli ottavi. La tensione cresce, e tutti aspettano di vedere se il team riuscirà a sorprendere ancora una volta.

2026-01-27 23:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Un ribaltamento manderebbe i Magpies agli ottavi. Il capitano del Newcastle United Bruno Guimaraes si è allenato al Parc des Princes martedì prima dello scontro di Champions League di mercoledì con i detentori del Paris Saint-Germain, ma il collega centrocampista Joelinton dovrà affrontare settimane a bordo campo per un infortunio all’inguine. Guimaraes ha saltato la sconfitta casalinga per 2-0 di domenica in Premier League contro l’Aston Villa a causa di un infortunio alla caviglia riportato nella vittoria per 3-0 sul PSV Eindhoven nell’ultima partita casalinga della fase di campionato dei Magpies in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Guimaraes si allena in vista dello scontro decisivo con il PSG Approfondimenti su Guimaraes PSG Rooney indica l’Arsenal come favorito della Champions League in vista dello scontro con il Bayern Luis Enrique allena il PSG con uno schermo gigante in campo: l’ultima trovata dell’allenatore Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Guimaraes PSG Argomenti discussi: Howe: a Guimaraes sarà data ogni chance per esserci contro l'Aston Villa. Marco Andreazza Allenatore de La T Tecnica Gema Montecatini ha iniziato il suo lavoro di tre giorni a Roma come assistente del ct Luca Banchi con la Nazionale Under 22 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.