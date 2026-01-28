Agrate continua a combattere contro le discariche abusive. Nel 2025 sono state fatte oltre 40 multe, e già nel 2026 sono arrivati altri tre sanzioni, due ai privati e una a un’attività commerciale. La polizia locale intensifica i controlli, punisce chi getta rifiuti in modo illecito e cerca di ripulire la città. Ultimamente sono stati trovati anche rifiuti speciali, un segnale chiaro che la lotta si fa sempre più dura.

Più di 40 multe nel 2025 e già tre dall’avvio del 2026, a due privati e a un’attività commerciale. Lotta senza quartiere alle micro-discariche abusive ad Agrate, ma anche ai furbetti del sacchetto che sbagliano a smaltire e fra controlli e salassi si riporta decoro in città e tutela della salute, uno dei casi riguardava rifiuti speciali. I trasgressori vengono pizzicati dalla polizia locale anche grazie alla tecnologia, l’uso di fototrappole è orai entrato nella quotidianità. Fra le violazioni più frequenti, l’esposizione di sacchi fuori dalle fasce orarie previste e anche l’uso di sacchi difformi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guerra alle discariche abusive. Quaranta multe in un solo anno

Approfondimenti su Agrate Milano

Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un’azione decisa contro le occupazioni abusive.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Agrate Milano

Argomenti discussi: Guerra alle discariche abusive. Quaranta multe in un solo anno.

Guerra alle discariche abusive. Quaranta multe in un solo annoE il 2026 è ripartito con le prime sanzioni che hanno colpito due privati e un’attività commerciale. Il sindaco: Il decoro urbano è un bene comune, la polizia locale tutela la comunità e il territori ... ilgiorno.it

Discariche abusive sui Colli Tifatini: Attentato all'ambiente, così diventano la nuova Terra dei FuochiUn vero e proprio attentato all’ambiente e alla salute pubblica. Così il Wwf di Caserta definisce i recenti episodi di abbandono di rifiuti che hanno interessato i Colli Tifatini. casertanews.it

Quando si parla di archeologia della Grande Guerra si pensa spesso allo scavo di trincee o fortini. In realtà è una disciplina molto più articolata. Include lo studio dei campi di battaglia, delle discariche di guerra, delle strutture difensive, ma anche delle modific - facebook.com facebook