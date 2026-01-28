I biancorossi del Grifone hanno iniziato ieri pomeriggio la preparazione settimanale al Centro sportivo di Roselle. Tra i giocatori, si è visto anche un volto nuovo, pronto a farsi trovare pronto per la trasferta di domenica a Camaiore. La squadra si muove con determinazione in vista della partita, con il tecnico che punta a rafforzare l’assetto in vista degli impegni imminenti.

Un volto nuovo ieri pomeriggio tra i biancorossi che hanno iniziato la preparazione settimanale al Centro sportivo di Roselle in vista della trasferta di domenica a Camaiore. Si tratta del centrocampista Alessandro Cesario, classe 2007, svincolato, proveniente dalla Sarnese (serie D) dove era arrivato dal Pompei. In precedenza Cesario ha indossato le maglie della Juve Stabia, Foggia, Turris e Paganese. "Si tratta di un Under che completa l’organico del centrocampo a disposizione di mister Indiani – dice il direttore generale Filippo Vetrini –, in quanto in quella zona eravamo carenti come numero". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifone sempre attivo. In arrivo un altro Under

Approfondimenti su Grifone Under

Il mercato del Grosseto è in continuo movimento, con novità sia in entrata che in uscita.

Il Grosseto si conferma leader della stagione, consolidando la propria posizione con una netta vittoria contro il Montevarchi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Grifone Under

Argomenti discussi: Grifone sempre attivo. In arrivo un altro Under; Bijlow stupisce, Vitinha decisivo. Norton-Cuffy, motorino instancabile.

Grifone sempre attivo. In arrivo un altro UnderAlessandro Cesario rinforza il centrocampo. Si è svincolato dalla Sarnese ... msn.com

Mercato e convocazioni. Il Grifone sempre attivoMovimenti in uscita ed in entrata per il Grosseto. Il centrocampista Simone Della Latta, infatti, è approdato alla Pistoiese dopo che si è svincolato dalla società biancorossa dove era arrivato in ... lanazione.it

Corriere dello Sport Genoa-Bologna 3-2: clamorosa rimonta del Grifone, Messias regala i tre punti a De Rossi al 91'! Gol ed emozioni al 'Ferraris': Italiano vola sul 2-0 poi i rossoblù dell'ex Roma salgono in cattedra. Decisivo il gol dell'ex Milan e Crotone in pie - facebook.com facebook