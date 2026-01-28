Grifone sempre attivo In arrivo un altro Under
I biancorossi del Grifone hanno iniziato ieri pomeriggio la preparazione settimanale al Centro sportivo di Roselle. Tra i giocatori, si è visto anche un volto nuovo, pronto a farsi trovare pronto per la trasferta di domenica a Camaiore. La squadra si muove con determinazione in vista della partita, con il tecnico che punta a rafforzare l’assetto in vista degli impegni imminenti.
Un volto nuovo ieri pomeriggio tra i biancorossi che hanno iniziato la preparazione settimanale al Centro sportivo di Roselle in vista della trasferta di domenica a Camaiore. Si tratta del centrocampista Alessandro Cesario, classe 2007, svincolato, proveniente dalla Sarnese (serie D) dove era arrivato dal Pompei. In precedenza Cesario ha indossato le maglie della Juve Stabia, Foggia, Turris e Paganese. "Si tratta di un Under che completa l’organico del centrocampo a disposizione di mister Indiani – dice il direttore generale Filippo Vetrini –, in quanto in quella zona eravamo carenti come numero". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
