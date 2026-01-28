Grazie alle recenti nevicate aprono i tapis roulant sulle piste di Artavaggio

Con le ultime nevicate, le piste di Artavaggio sono state riaperte ai sciatori. I tapis roulant sono stati messi in funzione, offrendo ai turisti la possibilità di tornare a sciare dopo settimane di attesa. La neve fresca ha attirato molti appassionati, pronti a godersi le discese in tutta sicurezza.

Grazie alle recenti nevicate che hanno imbiancato anche le montagne lecchesi e della Valsassina, la stagione della neve ai Piani di Artavaggio entra nel vivo. A partire da sabato 31 gennaio 2026, i tapis roulant della stazione saranno ufficialmente aperti al pubblico tutti i weekend. Lo annuncia l'Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio ricordando che la nota località dell'Alta Valsassina “si conferma la meta ideale per le famiglie e per chiunque desideri vivere la montagna in modo lento e divertente. Con i suoi ampi spazi e i panorami mozzafiato sul gruppo dei Campelli e la Sodadura, la località offre un’esperienza su misura per ogni esigenza”.🔗 Leggi su Leccotoday.it

