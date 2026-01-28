Una cliente del Barbaresco di Caronno Pertusella ha fatto una scoperta incredibile. Ha grattato un biglietto “gratta e vinci” e ha vinto 500 mila euro. La notizia ha fatto il giro del paese, e ora tutti parlano di questa estrazione fortunata. La donna si è ritrovata con una somma che cambia la vita, mentre il bar dove ha acquistato il biglietto si prepara a festeggiare.

Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Trenord rafforza in modo significativo il servizio ferroviario. Un lunedì di sangue a Rogoredo, a pochi passi dal cosiddetto “bosco della droga” di. Un giovane di circa 20 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in una. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Gratta e… vince 500mila euro, festa grande a Caronno

Approfondimenti su Caronno Pertusella

Un incredibile colpo di fortuna ha colpito Firenze, dove un gratta e vinci ha regalato 500 mila euro.

La fortuna torna a sorridere ad Arezzo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Caronno Pertusella

Argomenti discussi: Gratta e vince 500mila euro: la dea bendata colpisce in una tabaccheria della città; Da 5 euro a mezzo milione: un Gratta e vinci d’oro. Ecco la tabaccheria fortunata; Gratta e Vinci fortunato, a Villaseta centrato un premio da 50 mila euro; Gratta e Vinci regala 500mila euro a Terracina (LT).

Gratta e… vince 500mila euro, festa grande a CaronnoUna cliente del Barbaresco di Caronno Pertusella, bar e ricevitoria di corso della Vittoria, ha grattato un gratta e vinci e… si è aggiudicata mezzo ... ilnotiziario.net

Gratta e vince 500mila euro: la dea bendata colpisce in una tabaccheria della cittàLa dea bendata bacia di nuovo Arezzo. Dopo il premio vitalizio grattato pochi giorni fa in via del Trionfo, nella serata di ieri sono stati vinti ben 500mila euro. Anche in questo caso a portare la ... arezzonotizie.it

Gratta e vince 500mila euro: la dea bendata colpisce in una tabaccheria della città x.com

.... beve un ginseng Emidea, gratta un biglietto del concorso "Gusta e Vinci", ....e vince un buono viaggio del valore di 1000€... È stata la Sig.ra Maria dell'azienda agricola La Rocca di Torre Orsaia SA, a confermare al suo cliente che il suo era davvero quello f - facebook.com facebook