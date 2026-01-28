Grande Fratello Vip cancellato o solo sospeso?

Mediaset avrebbe dato il via libera a una nuova edizione di Grande Fratello Vip, ma al momento si parla di sospensione o addirittura di cancellazione. La decisione non è ancora ufficiale, e i fan restano in attesa di aggiornamenti. Endemol Shine Italy, che produce il reality, continua a lavorare, ma nulla è stato confermato sui tempi o sulla ripresa del programma. La trasmissione, così come la conosciamo, potrebbe tornare, oppure potrebbe essere tutto rimandato. La situazione resta incerta.

Endemol Shine Italy, la società dietro il Grande Fratello e il Grande Fratello Vip, avrebbe ricevuto da Mediaset il via libera per la realizzazione di una nuova edizione celebrity del reality. A riportarlo è Roberto D’Agostino su Dagospia, che parla di un format ancora vivo nonostante le recenti polemiche. Dopo mesi di annunci, smentite e rinvii, l’unica certezza sembra essere il titolo del programma, che non è mai stato cancellato. Più che una chiusura definitiva, si tratterebbe di una pausa forzata: l’edizione inizialmente prevista per marzo potrebbe slittare a settembre. Audit interno dopo il caso Signorini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

