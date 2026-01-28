Polyphony Digital lancia il primo grande aggiornamento del 2026 per Gran Turismo 7. Arrivano tre nuove auto e altre novità che i fan aspettavano da tempo. L’update, già disponibile, cambia il gioco con contenuti freschi e miglioramenti vari, pronti a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di guida virtuale.

Polyphony Digital inaugura il 2026 con il primo grande aggiornamento di Gran Turismo 7. La versione 1.67 sarà disponibile dal 29 gennaio alle 07:00 italiane e porterà con sé nuovi contenuti gratuiti pensati per ampliare ulteriormente l’esperienza di gioco. Come da tradizione, l’update combina nuove vetture, eventi competitivi e aggiunte estetiche. In concomitanza con il rilascio è prevista una manutenzione dei server dalle 07:00 alle 09:00. Il fulcro dell’aggiornamento è rappresentato dalle tre nuove auto che entrano a far parte del garage. La Porsche 911 GT3 R (992) ’22 è una vettura da competizione pura, derivata dalla storica 911 e progettata per dominare le gare GT, con un motore sei cilindri da 4,2 litri e soluzioni tecniche pensate esclusivamente per la pista. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gran Turismo 7, è in arrivo l’aggiornamento 1.67 con 3 nuove auto ed altre novità

Approfondimenti su Gran Turismo 7

Ultime notizie su Gran Turismo 7

