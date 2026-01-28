Glitch make-up | al tempo dell' AI la tendenza della bellezza imperfetta ci riavvicinerà al nostro lato umano?

Una nuova tendenza sta prendendo piede nel mondo della bellezza. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il make-up si fa più imperfetto e spontaneo. Sono sparite le maschere perfette da social, e al loro posto arrivano nuance mismatched, sbavature e layering sbagliati. È un modo per tornare a mostrare il nostro lato più autentico e umano.

Glitch make-up, l'anti clean girl aesthetic I glitch si trovano ovunque: dai videogiochi alle collezioni di moda d'avanguardia in cui i capi appaiono digitalmente corrotti. Sfruttando codici e algoritmi anziché materiali tradizionali, i creatori sfidano le nozioni convenzionali di bellezza e perfezione. L'ascesa di questa estetica coincide con i cambiamenti culturali verso l'autenticità, in un'epoca dominata da immagini iper-rifinite generate dall'intelligenza artificiale e da personaggi online curati nei minimi dettagli. Per quanto riguarda il settore beauty, gli ultimi anni, lo sappiamo, sono stati indiscutibilmente dominati dalla clean girl aesthetic, fresca, glow, pulita.

