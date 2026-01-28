Gli Stati Uniti minacciano la fine degli aiuti all’Iraq se Al Maliki diventerà premier

Gli Stati Uniti minacciano di bloccare gli aiuti all’Iraq se Nuri al Maliki torna a fare il premier. Donald Trump ha detto chiaramente che, se al Maliki viene scelto di nuovo a capo del governo, gli americani sospenderanno ogni sostegno finanziario al paese. La mossa rischia di aggravare la situazione politica e di creare ulteriori tensioni tra Baghdad e Washington.

“Ho sentito dire che l’Iraq potrebbe fare la scelta profondamente sbagliata di nominare Al Maliki come primo ministro”, ha dichiarato sul suo social network Truth Social. “Quando Al Maliki era al potere il paese era sprofondato nella povertà e nel caos. Questo non deve ripetersi”, ha sottolineato, aggiungendo che “a causa delle sue posizioni politiche e ideologiche insensate, se tornerà a guidare il governo gli Stati Uniti cesseranno il loro sostegno”. Il 28 gennaio Al Maliki ha reagito alle dichiarazioni di Trump denunciando “inaccettabile ingerenze”. Considerato vicino all’Iran, aveva lasciato il potere nel 2014 sotto la pressione di Washington. 🔗 Leggi su Internazionale.it

