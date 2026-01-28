Gli spari al mercato la risposta all' agguato in yogurteria il retroscena

Questa mattina a Sarno si sono sentite alcune detonazioni al mercato. Poco prima, un uomo coinvolto in un episodio di vendetta ha sparato contro qualcuno che, mesi prima, lo aveva aggredito davanti a una yogurteria. La polizia sta ancora indagando sui motivi di questa escalation di violenza.

Aveva subito un agguato, lo scorso 26 febbraio a Sarno, dinanzi a una yogurteria. Sarebbe stato quello il pretesto che, mesi dopo, a luglio, lo aveva spinto a vendicarsi. È questo il retroscena dietro l'arresto di un 24enne di Sarno, F.A., accusato di tentato omicidio aggravato dal metodo.

