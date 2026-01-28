Gli sparano per furti d’auto senza nullaosta, un arresto a Napoli. La polizia ha fermato un uomo dopo un episodio avvenuto a gennaio nel quartiere Barra. Ettore Velotti era stato convocato dal clan Aprea, redarguito e poi ferito con diversi colpi di pistola. La dinamica dei fatti svela come il mercato nero delle auto rubate senza il via libera della camorra continui a creare tensioni e violenze nel quartiere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Troppi furti d’auto senza il consenso della camorra: fu questo il movente del ferimento di Ettore Velotti, convocato dal clan Aprea in una palazzina del quartiere Barra di Napoli, nel gennaio del 2025, redarguito e poi ferito a colpi d’arma da fuoco per punire la sua sfacciataggine. A ricostruire la vicenda è stata la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha notificato un arresto a colui che quel giorno sparò a Velotti, rimasto ferito a un piede e a una gamba. Si tratta di Raffaele Giordano a cui gli inquirenti contestano i reati di lesioni personali e porto abusivo di arma in luogo pubblico, aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Un uomo è finito in ospedale con le gambe ferite dopo essere stato colpito da un colpo di pistola.

