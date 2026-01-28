Milano si prepara a mostrare il suo lato sportivo. Gli neuropsichiatri invitano i giovani a fare sport: è la cura più efficace per migliorare l’umore e stimolare lo sviluppo cerebrale. La città si avvicina ai grandi eventi olimpici e già spinge i ragazzi a scendere in campo, convinti che l’attività fisica possa fare la differenza.

Milano, 28 gennaio 2026 – Milano si appresta a diventare la capitale degli sport, quelli olimpici e invernali. E dello sport in generale. E non poteva quindi non tenersi a Milano il convegno della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) che si apre domani nella capitale lombarda e olimpica con nuovi studi che corroborano e confermano la relazione fra attività sportiva e benessere psicofisico: non è insomma solo una questione di muscoli, ma di cervello, sinapsi e neurotrasmettitori. La base scientifica . Gli specialisti lanciano così un appello agli specialisti: prescrivere l'attività fisica con la stessa sistematicità di un farmaco per contrastare i disturbi d'ansia e la depressione, sia tra i giovani sia tra i meno giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli neuropsichiatri sul trampolino della Milano OIimpica. “Ragazzi, fate sport: è la medicina più efficace per buon umore e sviluppo cerebrale”

