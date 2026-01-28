Gli neuropsichiatri sul trampolino della Milano OIimpica Ragazzi fate sport | è la medicina più efficace per buon umore e sviluppo cerebrale

Da ilgiorno.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si prepara a mostrare il suo lato sportivo. Gli neuropsichiatri invitano i giovani a fare sport: è la cura più efficace per migliorare l’umore e stimolare lo sviluppo cerebrale. La città si avvicina ai grandi eventi olimpici e già spinge i ragazzi a scendere in campo, convinti che l’attività fisica possa fare la differenza.

Milano, 28 gennaio 2026 –  Milano si appresta a diventare la capitale degli sport, quelli olimpici e invernali. E dello sport in generale. E non poteva quindi non tenersi a Milano il convegno della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) che si apre domani nella capitale lombarda e olimpica con nuovi studi che corroborano e confermano la relazione fra attività sportiva e benessere psicofisico: non è insomma solo una questione di muscoli, ma di cervello, sinapsi e neurotrasmettitori. La base scientifica . Gli specialisti  lanciano così un appello agli specialisti: prescrivere l'attività fisica con la stessa sistematicità di un farmaco per contrastare i disturbi d'ansia e la depressione, sia tra i giovani sia tra i meno giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gli neuropsichiatri sul trampolino della milano oiimpica ragazzi fate sport 232 la medicina pi249 efficace per buon umore e sviluppo cerebrale

© Ilgiorno.it - Gli neuropsichiatri sul trampolino della Milano OIimpica. “Ragazzi, fate sport: è la medicina più efficace per buon umore e sviluppo cerebrale”

Approfondimenti su Milano Olimpica

Leggere piace ai giovani, gli under 24 amano i romanzi. Gli effetti sull’umore: sono più felici

Giacomo Bertagnolli: «Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono per me l'occasione della vita: voglio far avvicinare i ragazzi allo sport»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.