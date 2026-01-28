Gli aerei del futuro | ecco come i velivoli diventano ecosostenibili

Il settore dell’aviazione si prepara a cambiare volto. I nuovi progetti puntano a rendere i velivoli più ecosostenibili, riducendo le emissioni di CO2. Le compagnie aeree e i costruttori lavorano su tecnologie innovative, come motori più efficienti e carburanti meno inquinanti. L’obiettivo è limitare l’impatto ambientale di un settore che, nonostante il suo contributo del 3% alle emissioni globali, continua a crescere con l’aumento dei voli. I primi risultati si vedranno nei prossimi anni, ma la strada è

Che volare sia diventato uno dei simboli dell’emergenza climatica, non vi è alcun dubbio. L’aviazione pesa per circa il 3% delle emissioni globali, ma il suo impatto è destinato a crescere con l’aumento del traffico. Per questo, il settore sta accelerando su tecnologie e soluzioni che puntano a ridurre la propria carbon intensity, ovvero i grammi di CO? emessi per passeggero e chilometro. È proprio su questo fronte che si gioca la sfida degli aerei del futuro. Per discutere il futuro dell’aviazione sostenibile, a Peterborough (Inghilterra) si sono tenuti panel internazionali che hanno riunito alcuni dei protagonisti del cambiamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

