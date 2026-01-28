Gli acquerelli per ’Disegnare l’invisibile’

Questa sera alle 17, Annamaria Natali tiene un incontro dedicato agli acquerelli intitolato “Disegnare l’invisibile”. L’evento promette di esplorare il rapporto tra arte e letteratura, con un approccio molto pratico e curato nei dettagli. Gli appassionati potranno scoprire come l’arte possa rivelare ciò che normalmente non si vede, attraverso tecniche e spunti offerti dall’artista stessa.

Un incontro che parla di arte e di letteratura preparato nei minimi dettagli. E’ quello in programma con Annamaria Natali, oggi alle 17.30 nella libreria ’Qb’ di piazza Pacciardi, a Grosseto. Si parlerà de “ Le città invisibili ” di Calvino, ma soprattutto degli acquerelli dell’architetto grossetano, Alessandro Armando, ispirati proprio al libro dello scrittore. Nel 2013 Alessandro Armando viene selezionato a Cagliari insieme ad altri due giovani artisti per la mostra #Invisibili, il progetto di riscrittura delle ’Città Invisibili’ di Italo Calvino lanciato da Twitteratura.it in occasione del novantesimo anniversario della nascita del grande scrittore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli acquerelli per ’Disegnare l’invisibile’ Approfondimenti su Disegnare invisibile Crea un velo invisibile sui contorni delle labbra ed evita le sbavature del rossetto. Una nuova invisibile alleata Cava, quando la letteratura rompe il muro dell'invisibile: il romanzo "Sulla mia strada" ...oltre l'invisibile! Cava de’ Tirreni si apre a nuove prospettive con il romanzo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Radient your Star through coloring Ultime notizie su Disegnare invisibile Argomenti discussi: Gli acquerelli per ’Disegnare l’invisibile’; Cronache Tedesche: Barbara Yelin, il colore della storia e dei ricordi; I migliori quaderni e diari cartacei, testati e recensiti (2026): Leuchttherm, Midori, Area Notes. Gli acquerelli per ’Disegnare l’invisibile’Un incontro che parla di arte e di letteratura preparato nei minimi dettagli. E’ quello in programma con Annamaria ... lanazione.it Tre linee di matite acquerellabili Caran d’Ache, un’unica domanda: quale scegliere Guarda il reel e scopri le differenze. . . . . #matiteacquerellabili #acquerelli #bellearti #carandache #padova #creatività #disegnare #dipingere #artificiobattagin - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.