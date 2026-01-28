Giuseppe Stallone é il nuovo sindaco dei ragazzi di Foggia | Prima di tutto aggiustiamo le strade

Giuseppe Stallone, studente del Parisi-De Sanctis, è il nuovo sindaco dei ragazzi di Foggia. Ha promesso di concentrarsi subito sul miglioramento delle strade della città. La sua elezione ha sorpreso molti, ma lui si dice determinato a portare avanti i progetti per la città dei più giovani.

È Giuseppe Stallone, studente dell’istituto Parisi-De Sanctis, il nuovo sindaco dei ragazzi di Foggia. L’elezione si è svolta questa mattina nell’aula consiliare del Comune, alla presenza di rappresentanti istituzionali, docenti e studenti delle scuole cittadine. Un momento simbolico ma fortemente educativo, che ha visto i giovani protagonisti della vita democratica locale. A fare la differenza, nel percorso che ha portato Stallone a primeggiare sugli altri candidati, è stata una visione già matura dei problemi della città. Il nuovo sindaco junior ha dimostrato di avere ben chiara la situazione di Foggia e di sapere quali siano le priorità su cui concentrare l’azione amministrativa dei ragazzi: dal rispetto delle regole alla tutela degli spazi comuni, passando per il coinvolgimento attivo degli studenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

