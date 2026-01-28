Giunta itinerante | nel Municipio Levante il terzo appuntamento

La sindaca Silvia Salis porta la sua giunta itinerante anche nel Municipio Levante. È il terzo appuntamento dopo le tappe a Ponente e in Media Val Bisagno. La sindaca si sposta tra i quartieri per ascoltare direttamente cittadini e associazioni, ascoltando i problemi e le richieste di chi vive in quella zona. L’obiettivo è coinvolgere di più le persone nelle decisioni e capire meglio le esigenze di ogni quartiere. La visita nel Levante si svolge con incontri e confronti aperti, senza eventi ufficiali o discorsi formali.

Dopo l'appuntamento a Ponente e in Media Val Bisagno, tocca al Levante: prima la riunione di giunta, poi gli incontri con i cittadini e i sopralluoghi sul territorio È in arrivo la terza giunta itinerante della sindaca Silvia Salis. Dopo le prime due a Ponente e in Media Val Bisagno, è la volta del Municipio Levante. L'appuntamento è giovedì 29 gennaio nella sede di via Pinasco 7, a Quarto. La prima parte della mattinata sarà dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti: alla presenza del presidente del Municipio, Federico Bogliolo, e della giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali affronteranno anche alcune tematiche del territorio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

