’Giunta degli esperti’ altre nomine di Giacobazzi | Spazio alle competenze

"Nuove nomine, partito competitivo ed in forte crescita sul territorio". Finite le convention nazionali di Napoli, Roma e Milano, Forza Italia Modena, nel solco dell’essere "popolari, liberali e riformisti", cresce e il coordinamento locale "si arricchisce di nuove competenze e professionalità" con gli ingressi voluti dal segretario provinciale Piergiulio Giacobazzi (nella foto con Antonio Tajani), presente a Milano la scorsa domenica con la dirigenza nazionale quale portavoce regionale dell’Emilia Romagna. Un’iniziativa che si inserisce nel solco della strategia di Forza Italia di varare in provincia un ’governo ombra’ per avanzare proposte e farà le pulci agli amministratori in carica a livello provinciale e in ciascuno dei 47 comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

