Giulio Greco parla con Patrick Torre, l’attore di Gomorra, in un’intervista senza filtri. Racconta come l’entusiasmo possa essere una forma di resistenza, anche in momenti difficili. Greco condivide le sue idee sull’eleganza, la paura, il gioco e la solitudine, smascherando anche il suo rapporto con l’arte. Un dialogo diretto che mette in luce le emozioni e le sfide di chi lavora nel mondo dello spettacolo.

Ci sono attori che ti colpiscono per un ruolo, una scena, una battuta ben riuscita. E poi ci sono quelli che lasciano un’impressione diversa, più sottile, ma duratura: quella di una profondità che va oltre il mestiere. Giulio Greco è uno di questi. Non è il personaggio a colpire per primo, ma la persona. Il modo in cui si espone, con pudore ma senza filtri, con una sensibilità che non ha bisogno di difendersi. E che anzi, rivendica. Giulio Greco ha una voce gentile, ma netta. Parla lentamente, sceglie le parole con cura, non perché abbia qualcosa da nascondere (tutt’altro) ma perché ogni parola, per lui, ha un peso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giulio Greco, l'intervista al Patrick Torre di Gomorra: “L’entusiasmo è una forma di resistenza”

Approfondimenti su Gomorra PatrickTorre

Giulio Greco, noto attore italiano, entra nel cast di

Una rapina si è scatenata nella notte in via Calastro a Torre del Greco, e le cose sono rapidamente sfuggite di mano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gomorra PatrickTorre

Giulio Greco, l'intervista al Patrick Torre di Gomorra: L’entusiasmo è una forma di resistenzaAttore, cantante ed editore, Giulio Greco racconta la sua idea di eleganza, la paura, il gioco, la solitudine e l’arte ... virgilio.it

Giulio Greco. Mokadelic · Doomed to Live. Ecco come sono diventato Patrick Torre in Gomorra Le Origini #gomorra #GomorraLeOrigini Solo su @skyitalia @nowtvit @damoremarco @francescoghiaccio @cattleya_produzione - facebook.com facebook