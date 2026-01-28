Giulia De Lellis si apre con i suoi fan | Mi sento molto in colpa a lasciare mia figlia a casa

Giulia De Lellis si apre con i fan e confessa di sentirsi in colpa per aver lasciato la sua bambina, Priscilla, a casa. La giovane mamma, da poco diventata tale, condivide le sue emozioni e le prime difficoltà legate alla nuova esperienza di genitore.

Giulia De Lellis, da poco diventata mamma della piccola Priscilla, molto spesso si confida con i suoi followers sulle prime sensazioni ed esperienze da genitore. Recentemente, è tornata sull’argomento. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” mentre si stava struccando, ha rivelato di non avvicinarsi mai alla bambina se non con il volto interamente pulito. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Dopo aver fatto questa premessa, l’influencer ha aperto le porte del suo cuore ai fan. Ha, infatti, raccontato di provare grande difficoltà a distaccarsi dalla figlia.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Giulia De Lellis condivide le sue emozioni sulla maternità e sulla difficoltà di allontanarsi dalla figlia Priscilla per motivi di lavoro, sottolineando il senso di colpa che prova in questi momenti.

Giulia De Lellis, neo mamma, condivide le sue emozioni e le sfide della nuova vita.

Giulia De Lellis e i sensi di colpa per la piccola Priscilla: la frase del ginecologo che ha cambiato tuttoGiulia De Lellis racconta la maternità reale tra sensi di colpa, lavoro e fragilità: le emozioni vere di mamme e papà tra nuove sfide, amore e ricerca dell'equilibrio. nostrofiglio.it

