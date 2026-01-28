Questa mattina a Giugliano un camion ha perso il controllo sotto la pioggia intensa e si è schiantato contro la rotonda dell’Auchan. Per fortuna, nessuno si è fatto male, grazie all’intervento rapido della polizia che ha messo in sicurezza la zona. La strada è rimasta bloccata per alcune ore mentre i soccorritori intervenivano.

Il camion ha urtato la rotonda, nessun ferito grazie all’intervento tempestivo della polizia. Momenti di paura questa mattina alla rotonda dell’Auchan di Giugliano, dove un camion ha perso il controllo a causa del maltempo e si è schiantato contro la struttura. Sul posto, per caso, si trovava il consigliere Apostoli, che ha prontamente allertato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta tempestivamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza della circolazione. rotonda Fortunatamente, non si registrano feriti. Il traffico ha subito brevi rallentamenti per permettere la rimozione del mezzo incidentato e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, camion si schianta contro la rotonda dell’Auchan a causa del maltempo

Un uomo di 65 anni ha perso il controllo della propria vettura a causa della nebbia, finendo contro il guard rail in una rotonda di Verolanuova, Brescia.

Il tribunale ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza per un marocchino inseguito dai Carabinieri, che si è schiantato contro una rotonda.

