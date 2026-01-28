Giovio dopo Giovio il convegno in Biblioteca a Como

Questa mattina a Como si è aperto il convegno “Giovio dopo Giovio” in Biblioteca, parte di una mostra dedicata alla collezione di ritratti di Paolo Giovio. Diversi studiosi si sono riuniti per discutere del pittore e della sua eredità, mentre i visitatori hanno potuto ammirare per la prima volta i ritratti originali esposti alla Pinacoteca civica. L’evento ha attirato appassionati e storici dell’arte, interessati a scoprire più a fondo il legame tra Giovanni e i suoi ritratti senza tempo.

Il convegno di studi Giovio dopo Giovio si inserisce nell'ambito della mostra La Collezione. Paolo Giovio e i ritratti senza tempo (Pinacoteca civica di Como, 24 ottobre 2025 – 8 febbraio 2026), che presenta per la prima volta riuniti i ritratti originali della collezione gioviana, affiancati da.

