Giovane operaio s' infortuna alla Cartiera Fedrigoni | Precarietà ed inesperienza

Un giovane operaio si è fatto male lunedì alla Cartiera Fedrigoni di Verona. L’incidente ha sorpreso tutti i colleghi e ha portato paura tra i lavoratori. Mario Lumastro, della Slc Cgil, spiega che si tratta di un caso grave, legato a una situazione di precarietà e inesperienza. La diretta conseguenza di un incidente che mette in luce le condizioni di sicurezza nello stabilimento.

È Mario Lumastro, coordinatore provinciale Slc Cgil Verona, a spiegare che lunedì «un giovane operaio che lavora presso la Cartiera Fedrigoni di Verona ha subito un gravissimo infortunio che ha scioccato tutto il personale presente nello stabilimento. L'incidente ha causato delle lesioni.

Argomenti discussi: Un’altra giovane vita spezzata: la strage silenziosa del lavoro continua.

