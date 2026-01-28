Giorno Memoria Sami Modiano e il suo abbraccio agli studenti romani sul palco del Teatro Vascello – Il video

Sami Modiano ha incontrato gli studenti romani al Teatro Vascello per ricordare le vittime dell'Olocausto. Alla fine dell’evento, l’ex deportato ha abbracciato alcuni studenti, lasciando tutti senza parole. Il momento è stato molto toccante e ha suscitato emozioni profonde tra i presenti.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 L'abbraccio di Sami Modiano agli studenti al termine dell'incontro svoltosi al Teatro Vascello di Roma in occasione del Giorno della Memoria. All’iniziativa hanno partecipato oltre 300 studenti presenti in sala e più di 400.000 studenti collegati da tutta Italia, in un momento di ascolto e confronto rivolto alle nuove generazioni, costruito attorno alla testimonianza diretta di una delle ultime voci dei sopravvissuti alla Shoah. L’incontro è stato guidato dalla Fondazione Museo della Shoah attraverso un dialogo con Sami Modiano, sviluppato a partire dalle domande degli studenti, presenti in sala e collegati da remoto, e ispirato al libro Così siamo diventati fratelli.🔗 Leggi su Open.online

La testimonianza di Sami Modiano ricorda il dolore e la memoria di Birkenau.

Sami Modiano condivide la sua esperienza personale ad Auschwitz, raccontando il dolore e i ricordi legati a quell’inferno.

Giorno Memoria, Sami Modiano e il suo abbraccio agli studenti romani sul palco del Teatro Vascello

