Giorno Memoria il minuto di silenzio in Senato alla presenza di Liliana Segre – Il video

Questa mattina il Senato ha fermato tutto per un minuto di silenzio, in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Alla cerimonia, presente Liliana Segre, che ha assistito in silenzio, seduta tra i senatori. La camera alta ha voluto così rendere omaggio alle sofferenze di quegli anni e mantenere vivo il ricordo.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 L'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in occasione del Giorno della Memoria. Al fianco del presidente Ignazio La Russa era seduta la senatrice Liliana Segre. "Credo che abbiamo il dovere di camminare insieme sulla strada delle memoria, rendendo onore alle tante, troppe vite, spezzate dall'Olocausto, costruendo insieme un futuro di pace e di rispetto per tutti i popoli, per tutte le comunità", ha dichiarato La Russa. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

