Giorno della Memoria Nardini agli studenti | Il fascismo non fece cose buone rifiutate il revisionismo

Questa mattina, al Cinema La Compagnia di Firenze, centinaia di studenti ascoltano l’intervento di Alessandra Nardini. L’assessora si rivolge ai giovani con parole chiare: “Il fascismo non fece cose buone”. Poi invita a rifiutare il revisionismo, sottolineando l’importanza di conoscere e ricordare la verità sui fatti storici.

FIRENZE – Il Cinema La Compagnia di Firenze è pieno. Centinaia di occhi giovani fissano il palco. Alessandra Nardini, assessora regionale all’Istruzione e alla Cultura della Memoria, sceglie parole nette, senza giri di parole. “Dobbiamo essere sentinelle”. Cita Liliana Segre per lanciare il suo messaggio alle scuole. Il rischio è che la Shoah diventi solo una riga sbiadita sui libri di storia. O peggio, che venga riscritta. Nardini non fa sconti: “Il fascismo non ha fatto anche cose buone”. È stato orrore e negazione della libertà fin dal primo giorno. E le colpe non furono solo tedesche, ma anche italiane.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il Giorno della Memoria ci invita a riflettere sull’importanza di ricordare il passato per prevenire gli errori futuri.

La cerimonia della Giornata della memoria a Viterbo si è conclusa con polemiche.

