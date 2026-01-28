Giorno della Memoria Mai più quell’orrore

Il 27 gennaio del 1945, i soldati dell’Armata Rossa entrarono ad Auschwitz e liberarono i sopravvissuti. Quel giorno, le immagini dell’orrore nazista uscirono dal silenzio e rimasero impresse nel cuore di tutto il mondo. Sono passati 81 anni da allora, ma il ricordo di quel genocidio resta vivo, per non dimenticare mai le sofferenze di milioni di vittime.

Ottantuno anni fa, il 27 gennaio 1945, i soldati dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz facebdo scoprire al mondo l’orrore del nazifascismo, con lo sterminio di milioni di ebrei (in gran parte), rom e sinti, omosessuali, deportati politici e militari, persone con disabilità, testimoni di Geova, in quanto ritenuti esseri ’inferiori’ o ’diversi’. Nella mattinata di ieri, nel salone di rappresentanza della Prefettura, si è tenuta la cerimonia della Giornata della Memoria, nata proprio per ricordare quell’orrore (e per non ricascarci mai più), organizzata con la collaborazione dell’Archivio di Stato di Massa e con la partecipazione degli studenti della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giorno della Memoria "Mai più quell’orrore" Approfondimenti su Auschwitz Memoria Il Giorno della Memoria e l'eredità tradita del "Mai più": voci ebraiche denunciano il genocidio a Gaza e la memoria selettiva Il Giorno della Memoria invita a riflettere sul significato di ricordare e sull’importanza di riconoscere i segnali del genocidio. Giorno della memoria, la mostra: “Perché non accada mai più - Ricordiamo” Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sulle atrocità del passato. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La nascita del Medioevo | Quando finì il mondo romano Ultime notizie su Auschwitz Memoria Argomenti discussi: 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Il Giorno della Memoria, oggi; Giorno della Memoria, Mattarella: Antisemitismo e razzismo si nutrono ancora di menzogne. Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it Giorno della Memoria, Meloni: Condanniamo la complicità del fascismo nelle persecuzioni contro gli ebreiUn rifermento, doveroso, all’orrore della Shoah lo fanno tutti. Una condanna netta della complicità del regime fascista riesce a pronunciarla solo Giorgia Meloni. Così gli esponenti di rilievo della ... ilfattoquotidiano.it «Nel Giorno della Memoria ricordiamo i nomi e i cognomi delle vittime e rinnoviamo la memoria di ciò che è successo, anche attraverso la preziosa testimonianza dei sopravvissuti e dei loro discendenti. Oggi celebriamo i Giusti di ogni Nazione, che non esitar - facebook.com facebook Celebrazione del “Giorno della memoria” al Palazzo del Quirinale. Dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni in occasione del Giorno della Memoria e dell'81° anniversario della liberazione di Auschwitz governo.it/it/articolo/di… "Il #27gennaio di ottantuno x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.