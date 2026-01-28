Giorno della Memoria il sindaco Zattini e il rabbino Caro ricordano il dramma della Shoah

Il sindaco Zattini e il rabbino Caro hanno partecipato questa mattina a un semplice momento di ricordo a Ferrara. Entrambi hanno ricordato le vittime della Shoah e le persecuzioni del popolo ebraico, in occasione delle iniziative per il Giorno della Memoria 2026. La cerimonia è stata un’occasione per tenere vivo il ricordo di quegli eventi drammatici e per invitare alla riflessione.

A nome dell'amministrazione comunale, il sindaco Zattini ha rinnovato i "sentimenti di stima, amicizia e riconoscenza al rabbino Caro In occasione delle iniziative organizzate per il Giorno della Memoria 2026, il Rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara e della Romagna Luciano Caro è giunto in città per un momento simbolico dedicato al ricordo della shoah e delle persecuzioni del popolo ebraico. Insieme al Sindaco Gian Luca Zattini, il rabbino Caro ha reso omaggio alle vittime ricordate nell'epigrafe di Corso Diaz che ricorda il dramma della reclusione di persone di religione e cultura ebraica in quello che durante il periodo bellico era un albergo, l'Albergo Commercio, e che i nazifascisti trasformarono in luogo di concentramento e prigionia.

