Giorno della memoria a Viterbo il presidente Anpi | Nessun riferimento al fascismo dalle autorità

La cerimonia della Giornata della memoria a Viterbo si è conclusa con polemiche. La commemorazione si è svolta in via della Verità, ma il presidente dell’Anpi ha criticato il fatto che nessuna autorità abbia fatto riferimento al fascismo durante l’evento. La mancanza di discorsi ufficiali sul tema ha acceso le discussioni tra i partecipanti e sui social.

L'attacco di Enrico Mezzetti sulla cerimonia del 27 gennaio in via della Verità: "I politici non hanno osato pronunciare il nome del convitato di pietra" La celebrazione della Giornata della memoria a Viterbo di ieri, 27 gennaio in via della Verità, finisce al centro della polemica. Sotto la lente i discorsi ufficiali pronunciati dalle autorità locali che, secondo Enrico Mezzetti, presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), sarebbero stati segnati da un'omissione significativa riguardo alle responsabilità storiche della Shoah. Il presidente dell'associazione dei partigiani, pur non avendo partecipato fisicamente alla cerimonia, ha analizzato i contenuti degli interventi e le note stampa diffuse a margine dell'evento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Giornata Giorno Memoria, Mattarella: Ebrei traditi dalle leggi razziali volute dal fascismo – Il video Il Giorno della Memoria è un'occasione per riflettere sulle persecuzioni e le discriminazioni subite dagli ebrei durante il regime fascista. Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo) In un contesto di dibattito politico, il Pd, insieme a M5s e Iv, ha deciso di opporsi all’adozione del ddl Romeo, lasciando il Giorno della memoria alla destra. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Viterbo Giornata Argomenti discussi: Giorno della memoria 2026; 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Rai per il Giorno della Memoria. Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it Giorno della Memoria, il rabbino Sermoneta: «La Shoah è irripetibile». Stefani: «Essere qui è un dovere». Zaia indossa la kippahVENEZIA - Il 27 gennaio, una data che porta con sé un monito silenzioso che attraversa i decenni. Nel Giorno della Memoria, l'apertura dei cancelli di Auschwitz torna a interpellare ... ilgazzettino.it L’evento “Note di Memoria. Giorno della Memoria 2026” si terrà oggi dalle 9.15 alle 13 al Cinema La Compagnia di Firenze con migliaia di studenti presenti in sala e collegati in diretta streaming https://bit.ly/GdMstudenti26 facebook Celebrazione del “Giorno della memoria” al Palazzo del Quirinale. Dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni in occasione del Giorno della Memoria e dell'81° anniversario della liberazione di Auschwitz governo.it/it/articolo/di… "Il #27gennaio di ottantuno x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.