Giorni della merla farà freddo? Continua il maltempo | le previsioni meteo in Emilia-Romagna
Le previsioni meteo in Emilia-Romagna non lasciamo spazio all’ottimismo. Piove senza sosta da questa mattina e il cielo rimane grigio e minaccioso. Le temperature sono basse, e le condizioni meteo si prevedono ancora peggiorare nelle prossime ore. La pioggia continua a causare disagi e allerta la popolazione, mentre le autorità invitano alla prudenza.
Bologna, 28 gennaio 2026 – Piove, piove, piove. Su gran parte dell’Italia e ovviamente in Emilia-Romagna, dove il maltempo e il cielo plumbeo oggi saranno presenti per buona parte del giorno. La regione è attraversata da una perturbazione che si sposta verso nord e in certe zone la pioggia dovrebbe calmarsi nel pomeriggiosera per poi riprendere domani (ma con meno foga) e trasformarsi in neve in alcune zone degli Appennini. Per la giornata di oggi è anche in vigore un’allerta gialla, che continua nella giornata di domani per criticità idraulica nelle pianure bolognese, modenese e reggian a. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
