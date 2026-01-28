Giornata Memoria Lia Levi presenta a Caprarica E se non partissi anch’io

La scrittrice Lia Levi ha incontrato il pubblico a Caprarica di Lecce per parlare del suo nuovo libro “E se non partissi anch’io”. L’autrice ha condiviso ricordi e riflessioni sulla sua esperienza come superstite dell’Olocausto, ricordando l’importanza di non dimenticare. La sala Antonio Verri nei Giardini pubblici si è riempita di persone che hanno ascoltato attentamente le sue parole, emozionandosi e riflettendo sulla storia. Levi ha raccontato come il passato continui a vivere attraverso le sue pagine e perché sia fondamentale mantenerlo

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.