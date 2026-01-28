Giornata Memoria Lia Levi presenta a Caprarica E se non partissi anch’io
La scrittrice Lia Levi ha incontrato il pubblico a Caprarica di Lecce per parlare del suo nuovo libro “E se non partissi anch’io”. L’autrice ha condiviso ricordi e riflessioni sulla sua esperienza come superstite dell’Olocausto, ricordando l’importanza di non dimenticare. La sala Antonio Verri nei Giardini pubblici si è riempita di persone che hanno ascoltato attentamente le sue parole, emozionandosi e riflettendo sulla storia. Levi ha raccontato come il passato continui a vivere attraverso le sue pagine e perché sia fondamentale mantenerlo
CAPRARICA DI LECCE – La voce di una superstite dell’Olocausto in occasione della Giornata della Memoria: nella sala Antonio Verri nei Giardini pubblici “A. Montinaro” di Caprarica di Lecce, a cura della Biblioteca di Cortile e di Campagna e Il dado gira, si terrà una serata con ospite Lia Levi, scrittrice e giornalista italiana, fondatrice e direttrice del mensile “Shalom”, superstite dell’Olocausto. Levi presenta il suo libro “E se non partissi anch’io” (EO) giovedì 29 gennaio alle 18.30. Un incontro per ricordare, riflettere e coltivare la memoria in un momento in cui molti temi sono tornati ad essere parte della cronaca.🔗 Leggi su Lecceprima.it
“La memoria è in crisi, ma passiamo il testimone a tutti quelli che sanno ascoltare”: intervista a Lia Levi, che si salvò in un convento
La memoria è in crisi, ma passiamo il testimone a tutti quelli che sanno ascoltare: intervista a Lia Levi, che si salvò in un conventoLa scrittrice sopravvissuta alla Shoah che a 94 anni racconta come si salvò nascondendosi in un convento dopo l'8 settembre 1943: Siamo in un tempo di crescente sovvertimento dei nostri valori. ilfattoquotidiano.it
