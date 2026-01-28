Giornata della memoria | una mostra documentaria sulle leggi razziali

La Giornata della Memoria si celebra quest'anno con una mostra documentaria dedicata alle leggi razziali. L'Archivio storico Benedetto Petrone-Aps, insieme alla Biblioteca del Vicolo e all'associazione Yeahjasi, ha organizzato un percorso che toccherà diverse scuole superiori di Brindisi e altre realtà che si occupano di sensibilizzare sul tema. L’obiettivo è far conoscere, attraverso documenti e testimonianze, una pagina oscura della storia italiana. La mostra invita studenti e cittadini a riflettere e a non dimenticare.

Per la Giornata della Memoria 2026, l'Archivio storico Benedetto Petrone-Aps, in collaborazione con la Biblioteca del Vicolo e l'associazione Yeahjasi, ha prodotto una mostra documentaria sulle leggi razziali che farà più tappe tra le scuole superiori di Brindisi e associazioni sensibili sul tema della difesa dei diritti e della democrazia.Tappa di giovedì 29 gennaio 2026 presso lo Spi Cgil di Brindisi in via Palestro 11 dalle ore 17.Un momento di riflessione collettiva su come i media quando sono asserviti al potere possono divenire una fonte di avvelenamento dei cuori e delle menti umane.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Giornata Memoria "Non c'è posto per l'odio". Mattarella nel Giorno della Memoria. Meloni condanna le leggi razziali In occasione del Giorno della Memoria, le parole di Mattarella sottolineano l'importanza di non dimenticare le atrocità della Shoah. Giornata della Memoria, a Palazzo Morpurgo la mostra sulle pietre d’inciampo Il 24 gennaio, a Palazzo Morpurgo, è stata inaugurata la mostra dedicata alle otto nuove pietre d’inciampo che il Comune di Udine posizionerà in città in occasione del Giorno della Memoria. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giornata Memoria Argomenti discussi: Giornata della Memoria, dal ricordo all'impegno. Una ricorrenza di cui riconfermare pienamente valore e attualità; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria. Giorno della Memoria, Meloni: Condanniamo la complicità del fascismo nelle persecuzioni contro gli ebreiUn rifermento, doveroso, all’orrore della Shoah lo fanno tutti. Una condanna netta della complicità del regime fascista riesce a pronunciarla solo Giorgia Meloni. Così gli esponenti di rilievo della ... ilfattoquotidiano.it Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it Oggi, Giornata della Memoria, il silenzio della Risiera di San Sabba parla più di ogni parola Qui, a #Trieste, la storia ci guarda negli occhi e ci chiede di non dimenticare. Ricordare significa assumersi una responsabilità: custodire la memoria delle vittime, - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.