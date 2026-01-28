Giornata della Memoria l’Istituto Magiotti di Montevarchi trasforma il ricordo in consapevolezza attiva

Questa mattina, l’Istituto Magiotti di Montevarchi ha organizzato una serie di eventi per ricordare la Shoah. Gli studenti hanno partecipato a incontri e momenti di riflessione per capire meglio cosa sia stato e perché sia importante non dimenticare. L’obiettivo è stato trasformare il ricordo in azioni concrete, sensibilizzando i più giovani sui valori di dignità, libertà e responsabilità. La giornata si è svolta con un tono serio e coinvolgente, lasciando un segno nelle persone presenti.

Arezzo, 28 gennaio 20266 – Un fitto calendario di iniziative dedicate alla Shoah e alla riflessione sui valori della dignità umana, della libertà e della responsabilità civile è stato promosso dall’Istituto Comprensivo Raffaello Magiotti di Montevarchi in occasione della Giornata della Memoria. L’obiettivo dell’istituto è chiaro: trasformare la memoria storica in consapevolezza attiva, coinvolgendo studenti e studentesse di tutte le età in un percorso educativo articolato e partecipato. Nelle settimane precedenti, le classi dell’istituto hanno preso parte a laboratori interdisciplinari, letture guidate, proiezioni di film e documentari, analisi di testi storici e testimonianze dirette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

