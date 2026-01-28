Giornata della Memoria l’Istituto Magiotti di Montevarchi trasforma il ricordo in consapevolezza attiva

Questa mattina, l’Istituto Magiotti di Montevarchi ha organizzato una serie di eventi per ricordare la Shoah. Gli studenti hanno partecipato a incontri e momenti di riflessione per capire meglio cosa sia stato e perché sia importante non dimenticare. L’obiettivo è stato trasformare il ricordo in azioni concrete, sensibilizzando i più giovani sui valori di dignità, libertà e responsabilità. La giornata si è svolta con un tono serio e coinvolgente, lasciando un segno nelle persone presenti.

Arezzo, 28 gennaio 20266 – Un fitto calendario di iniziative dedicate alla Shoah e alla riflessione sui valori della dignità umana, della libertà e della responsabilità civile è stato promosso dall’Istituto Comprensivo Raffaello Magiotti di Montevarchi in occasione della Giornata della Memoria. L’obiettivo dell’istituto è chiaro: trasformare la memoria storica in consapevolezza attiva, coinvolgendo studenti e studentesse di tutte le età in un percorso educativo articolato e partecipato. Nelle settimane precedenti, le classi dell’istituto hanno preso parte a laboratori interdisciplinari, letture guidate, proiezioni di film e documentari, analisi di testi storici e testimonianze dirette. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata della Memoria, l’Istituto Magiotti di Montevarchi trasforma il ricordo in consapevolezza attiva Approfondimenti su Magiotti Montevarchi Montevarchi. Gli studenti della Magiotti impegnati nella raccolta alimentare Teatro, musica e immagini al Museo Paleontologico di Montevarchi per la Giornata della Memoria Il Museo Paleontologico di Montevarchi ospita, in occasione della Giornata della Memoria, un evento che unisce teatro, musica e immagini. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Magiotti Montevarchi Argomenti discussi: 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; 27 gennaio. Giornata della Memoria. Il Palazzo del Marchese si illumina di giallo; Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo. Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it Giorno della Memoria, il rabbino Sermoneta: «La Shoah è irripetibile». Stefani: «Essere qui è un dovere». Zaia indossa la kippahVENEZIA - Il 27 gennaio, una data che porta con sé un monito silenzioso che attraversa i decenni. Nel Giorno della Memoria, l'apertura dei cancelli di Auschwitz torna a interpellare ... ilgazzettino.it Grazie a tutti gli alunni e ai docenti della 3A della Primaria 'Isidoro Del Lungo' di Montevarchi per aver aderito al progetto " ". Ad ottobre vedrete i risultati di questo percorso nella nuova edizione del Paleofest! Istituto Compren - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.