La montagna si ferma per ricordare le vittime dell’olocausto. Numerose iniziative si sono svolte in tutta la zona, coinvolgendo comunità e associazioni. Si vuole mantenere vivo il ricordo, perché l’impegno non si limiti a un giorno solo, ma continui ogni giorno. Tra le vittime ci sono anche i montanari finiti nei campi di prigionia in Germania.

Sono state numerose le iniziative svolte in tutta la montagna per la Giornata della Memoria. Un modo per ricordare le vittime dell’olocausto, tra cui i montanari finiti nei campi di prigionia in Germania. L’Assessorato alla cultura del Comune di Castelnovo ha coinvolto per diversi giorni istituzioni, associazioni, cittadini e scuole per una grande partecipazione al ricordo della storia dell’ultima guerra che si è conclusa con la scoperta dei campi di stermini tedeschi. Particolare attenzione è stata dedicata alle pietre di inciampo con le classi delle superiori impegnate a pulire ed ad ascoltare, perché la memoria non sia un mero esercizio di retorica ma sì colleghi a volti, persone e storie di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata della memoria. La montagna ricorda le vittime: "L’impegno sia ogni giorno"

Approfondimenti su Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria ricorda le vittime della Shoah, con eventi e iniziative a Fiumicino per mantenere vivo il ricordo di questa tragedia e promuovere la cultura della memoria e del rispetto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

Ultime notizie su Giornata della Memoria

Argomenti discussi: Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Giorno della Memoria, Mattarella: Antisemitismo e razzismo si nutrono ancora di menzogne.

Giornata della memoria. La montagna ricorda le vittime: L’impegno sia ogni giornoSono state numerose le iniziative svolte in tutta la montagna per la Giornata della Memoria. Un modo per ricordare ... ilrestodelcarlino.it

Giorno della Memoria, Meloni: Condanniamo la complicità del fascismo nelle persecuzioni contro gli ebreiUn rifermento, doveroso, all’orrore della Shoah lo fanno tutti. Una condanna netta della complicità del regime fascista riesce a pronunciarla solo Giorgia Meloni. Così gli esponenti di rilievo della ... ilfattoquotidiano.it

La classe III G per la GIORNATA DELLA MEMORIA #IstitutoMorano #Caivano #Napoli #27Gennaio #Martedi #Shoah - facebook.com facebook