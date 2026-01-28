Questa mattina, l’assessora al Turismo Teresa Armato ha incontrato alcuni giornalisti spagnoli in città. Sono stati invitati dalla DMO per scoprire Napoli e raccontarla ai loro lettori. Con loro anche la professoressa Valentina Della Corte e Laura Aversa.

L'assessora al Turismo Teresa Armato, insieme alla professoressa Valentina Della Corte e Laura Aversa, ha incontrato giornalisti spagnoli, che sono stati invitati dalla DMO a vivere l’esperienza “Napoli”. «È per me un grande piacere accogliervi in questa città, che oggi vi apre le sue porte con orgoglio, consapevole della propria storia, ma soprattutto del proprio presente e del proprio futuro. Durante il vostro soggiorno, vi accompagneremo alla scoperta dei quartieri storici, delle botteghe artigiane, dei luoghi simbolo e delle nuove esperienze urbane, che stanno ridisegnando il volto della città. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giornalisti spagnoli in città accolti dall’Assessora al Turismo Teresa Armato

Approfondimenti su Giornalisti Spagnoli

Graziamaria Starace, ex assessora al Turismo del Comune di Vieste, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo locale ma continuerà a ricoprire la carica di consigliera comunale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giornalisti Spagnoli

Argomenti discussi: Disastro ferroviario in Spagna, uno dei treni coinvolti è un Frecciarossa 1000; Napoli protagonista al FITUR di Madrid: la fiera del turismo più importante al mondo; Ecco la Città e il Golfo della Spezia vista da spagnoli, francesi, britannici e statunitensi; La Spezia e il golfo nei documenti spagnoli, francesi, britannici e statunitensi.

Brugnaro ai giornalisti: «Siete la zavorra della città». La risposta di Sindacato e Ordine, e il ruolo dei giornaliDurante la conferenza stampa su Mest3Land il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ieri ha contestato con una certa veemenza il cronista del Gazzettino e poi tutti i giornalisti presenti. Ad innescare ... ilgazzettino.it

PRESS TOUR DMO Dopo aver ascoltato la narrazione di Napoli al Fitur di Madrid, i giornalisti spagnoli sono venuti a vivere l’esperienza “Napoli”, accolti dall’assessora al Turismo Teresa Armato e dalla professoressa Valentina Della Corte, nella Sala deg - facebook.com facebook