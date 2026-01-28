Giornalisti spagnoli in città accolti dall’Assessora al Turismo Teresa Armato

Questa mattina, l’assessora al Turismo Teresa Armato ha incontrato alcuni giornalisti spagnoli in città. Sono stati invitati dalla DMO per scoprire Napoli e raccontarla ai loro lettori. Con loro anche la professoressa Valentina Della Corte e Laura Aversa.

L'assessora al Turismo Teresa Armato, insieme alla professoressa Valentina Della Corte e Laura Aversa, ha incontrato giornalisti spagnoli, che sono stati invitati dalla DMO a vivere l’esperienza “Napoli”. «È per me un grande piacere accogliervi in questa città, che oggi vi apre le sue porte con orgoglio, consapevole della propria storia, ma soprattutto del proprio presente e del proprio futuro. Durante il vostro soggiorno, vi accompagneremo alla scoperta dei quartieri storici, delle botteghe artigiane, dei luoghi simbolo e delle nuove esperienze urbane, che stanno ridisegnando il volto della città. 🔗 Leggi su 2anews.it

