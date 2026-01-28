Giorgione Forza Italia | Su Trotta nessuna giustificazione Situazione inaccettabile

Giorgione di Forza Italia non ha mezzi termini: “Su Trotta nessuna giustificazione”. Per lui, la vicenda è una pagina brutta per la città di Benevento. Ringrazia il consigliere regionale Fernando Errico, che ha portato la questione in Regione, e chiede risposte concrete anche all’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo. La situazione, secondo lui, è ormai inaccettabile.

Tempo di lettura: 2 minuti "La vicenda Trotta è una pagina brutta per la città di Benevento. Ringrazio il nostro consigliere regionale Fernando Errico per aver acceso i riflettori in Regione su una situazione che non può più essere né minimizzata né giustificata e che chiama direttamente in causa anche l'assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo, chiamato ora a dare risposte concrete". Così Gerardo Giorgione Consigliere comunale di Benevento e Commissario cittadino di Forza Italia sulla crisi che sta interessando il Tpl per la città di Benevento. "I lavoratori stanno pagando sulla propria pelle l'incapacità di chi governa, stretti tra ritardi, incomprensioni e un inaccettabile rimpallo di responsabilità tra Comune e azienda.

