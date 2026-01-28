Giordana Angi torna a esibirsi dal vivo e ha annunciato il suo nuovo tour nei teatri. La cantante si prepara a portare sul palco il suo concerto, con date già fissate e biglietti in vendita. I fan possono aspettarsi uno spettacolo intimo e coinvolgente, che ripercorre le sue canzoni più amate.

Giordana Angi annuncia il suo ritorno dal vivo con il Piano Piano Tour nei teatri, il calendario e i biglietti. Dopo tre anni lontana dai palchi italiani, Giordana Angi annuncia il suo ritorno con il Piano Piano Tour, che arriva dopo le esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo. Un tour che racconta la parte più autentica di Giordana e segna una nuova, importante tappa nella carriera della cantautrice italo-francese capace di intrecciare cantautorato, pop e sensibilità poetica in uno stile sempre più personale e riconoscibile. Prevendite. Il Piano Piano Tour sarà un percorso intimo e potente allo stesso tempo, un racconto che metterà in luce le diverse anime di Giordana: dal pop d’autore al rock, passando per momenti più acustici e di introspezione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Giordana Angi in tour nei teatri, il calendario e i biglietti

Approfondimenti su Giordana Angi

Sal Da Vinci torna sui palcoscenici italiani con il suo atteso tour autunnale del 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giordana Angi

Argomenti discussi: Giordana Angi dopo 3 anni torna in tour in Italia con il Piano Piano Tour; Giordana Angi torna con il Piano Piano Tour: attesa a Napoli ad aprile; Giordana Angi dopo 3 anni torna in tour in Italia con il Piano Piano Tour; Giordana Angi annuncia il suo ritorno con il Piano Piano Tour.

Giordana Angi dopo 3 anni torna in tour in Italia con il Piano Piano TourDopo tre anni lontana dai palchi italiani, Giordana Angi annuncia il suo ritorno con il Piano Piano Tour, che arriva dopo le esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo. (ANSA) ... ansa.it

Sono cambiata in tutto: la confessione di Giordana Angi nel Salotto di DomanipressDopo tre anni di assenza dai palchi italiani e dopo importanti esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo, Giordana Angi annuncia il suo ritorno dal vivo con il Piano Piano T ... domanipress.it

Giordana Angi annuncia il suo ritorno con il “Piano Piano Tour” x.com

Giordana Angi vi aspetta a VERONA per il suo Piano Piano Tour Biglietti qui: https://www.ticketone.it/event/20889724 facebook