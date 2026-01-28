giochi panchine e rastrelliere investimento da 100mila euro

Il Comune ha investito 100mila euro per sistemare arredi urbani, giochi nei parchi e panchine pubbliche. Sono stati messi a nuovo anche i punti di sosta per le biciclette. L’obiettivo è rendere più vivibili gli spazi pubblici e incentivare l’uso della bicicletta. L’intervento riguarda zone centrali e periferiche della città. Ora i cittadini potranno godere di aree più curate e funzionali.

Spesi dal Comune 100mila euro per la cura degli arredi urbani, dei giochi nei parchi e giardini pubblici e per la mobilità in bicicletta. "Mi fa piacere sottolineare – spiega Luca Vignoli, sindaco di Castel Maggiore – che alcuni dei nuovi tavoli sono predisposti per l’utilizzo da parte delle persone con disabilità. Oltre ai tavoli e alle panchine, abbiamo provveduto a installare nuove rastrelliere per bici, nei luoghi di interesse che ne erano sprovvisti o non ne avevano a sufficienza". L’ultimo investimento del Comune per migliorare la fruibilità degli spazi urbani e la mobilità in bicicletta è di 45mila euro, che si aggiungono ai quasi 50mila euro già spesi per riparare i giochi nei parchi, installarne di nuovi e posizionare rastrelliere per le bici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

