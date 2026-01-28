Santiago Gimenez torna a parlare del suo infortunio alla caviglia. L’attaccante del Milan dice di essere vicino al rientro e si dice sicuro di poter tornare in campo tra qualche settimana. “Ho fatto un errore, ma ora sono sulla strada giusta”, afferma Gimenez. La sua speranza è di riprendere presto a giocare, anche se non nasconde le difficoltà passate.

Dopo le parole di qualche giorno fa (leggile qui) l'attaccante del Milan Santiago Gimenez ha parlato di nuovo, stavolta a 'ESPN': "È stato difficile, perché ci sono state alcune settimane in cui giocavo con dolore. L’infortunio ha iniziato a peggiorare sempre di più. Ho dovuto fermarmi, ma ora voglio solo guardare al presente e al futuro, non vivere nel passato. Sono motivato perché sento di stare facendo un buon recupero e spero che tra qualche settimana potrò tornare a giocare", queste le parole del messicano sull'infortunio alla caviglia: "Sì, va avanti da molto tempo. All’inizio era solo un piccolo dolore e, come calciatori, se abbiamo un po’ di dolore continuiamo a giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gimenez sicuro: “Tra qualche settimana potrò tornare a giocare. Ho fatto un errore”

