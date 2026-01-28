Gianpiero Marini | Vent' anni all' Inter dopo Zanetti ci sono io E trasformai Bergomi nello ' zio'

Gianpiero Marini ricorda i suoi vent’anni all’Inter e afferma che dopo Zanetti ci sono solo lui. Ricorda anche di aver trasformato Bergomi nello “zio”. Ora, l’ex centrocampista, campione in Spagna nel ’82, segue la squadra in tv e dice che i nerazzurri sono nettamente i più forti, con Chivu all’allenamento, che definisce l’allenatore perfetto. Marini è convinto che quest’anno l’Inter vincerà lo scudetto.

Gianpiero Marini ha una voce dolce e delicata. È del 1951, fa 75 anni fra un mesetto, ma lavora sempre. Segue la Borsa ("Sono broker di me stesso"), controlla la parte commerciale dell’azienda agricola della famiglia a Lodi. E tifa Inter. "Ma in questi giorni sono triste, ci ha lasciati Nazzareno Canuti, grande amico. Non sapevo niente, è successo all’improvviso, se n’è andato nel giro di due settimane. Povero Nazza, eravamo un bel gruppo di amici. Lo abbiamo salutato con tanta tristezza, c’eravamo tutti: la nostra Inter. È venuto anche Giancarlo Pasinato da Cittadella, con le stampelle". L’Inter 1979-80, campione d’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it

