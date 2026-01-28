Gianni Alemanno, in una conversazione dal carcere di Rebibbia, ha preso di mira Giorgia Meloni. Dice che non vede cambiamenti profondi e che manca il coraggio in politica estera. Conferma che alle prossime urne voterà sì al referendum, ma non risparmia critiche alla leader di Fratelli d’Italia, che accusa di essere troppo succube degli Stati Uniti.

Gianni Alemanno, dal carcere di Rebibbia, ha raccontato la sua esperienza da recluso e ha analizzato la situazione politica attuale e del governo di Giorgia Meloni. L’ex sindaco di Roma ha affermato che voterà “sì” al referendum sulla giustizia ma ha criticato l’esecutivo che ritiene essere troppo “suddito degli Usa” in politica estera. Le critiche di Gianni Alemanno a Meloni Alemanno sul referendum sulla giustizia I dati sul sovraffollamento e i suicidi in carcere Le critiche di Gianni Alemanno a Meloni Gianni Alemanno è stato intervistato da Il Secolo XIX sulla sua esperienza nel carcere di Rebibbia ma anche sul referendum sulla giustizia e sulla situazione geopolitica attuale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gianni Alemanno dal carcere critica Meloni, "non vedo riforme strutturali e coraggio in politica estera"

Approfondimenti su Gianni Alemanno

Gianni Alemanno continuerà a scontare la detenzione in carcere, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, giudicandolo inammissibile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gianni Alemanno

Argomenti discussi: Gianni Alemanno: La mia vita da detenuto a Rebibbia. In carcere la dignità è calpestata; Giorgio, anziano e invalido, in cella per poche monete; La storia di Giorgio P. (raccontata da Alemanno); CARCERI: L'APPELLO DI ALEMANNO, INVITO LA POLITICA, ECCO COME VIVONO I DETENUTI.

Gianni Alemanno dal carcere critica Meloni, non vedo riforme strutturali e coraggio in politica esteraIn un'intervista da Rebibbia, Gianni Alemanno ha criticato Giorgia Meloni che ritiene troppo suddita degli Usa mentre al referendum voterà sì ... virgilio.it

Gianni Alemanno: La mia vita da detenuto a Rebibbia. In carcere la dignità è calpestataL’ex sindaco di Roma racconta la sua esperienza: «I diritti sono negati, non c’è spazio per rieducare. Al referendum sulla giustizia voterò sì. In politica ... ilsecoloxix.it

DIARIO DI CELLA 42. LA STORIA DI GIORGIO: COME IN ITALIA SI FINISCE IN CARCERE PER NULLA. E NON C’È VERSO DI USCIRE. Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell’Ordinamento. Rebibbia, 25 gennaio 2026 – - facebook.com facebook

Rivoluzione su #IlTempo di oggi. Doppio editoriale #Capezzone #Bisignani e mi chiede una mano come collaboratore: torna la #Storaciata e il mio buon anno a Gianni #Alemanno, ancora a #Rebibbia E parte #ProPalopoli E nei commenti come ci si abbo x.com