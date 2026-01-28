Giampietro Pd sui doppi turni al Marconi | Superare subito l' emergenza e lavorare a una soluzione definitiva

Giampietro, esponente del Pd, chiede di intervenire subito sui doppi turni al liceo Marconi. La scuola, la più grande della città, sta affrontando un’emergenza che si traduce in turni pomeridiani. L’obiettivo è superare questa situazione il prima possibile e trovare una soluzione definitiva, coinvolgendo tutti i livelli interessati. La priorità resta evitare ulteriori disagi agli studenti e alle famiglie.

“C’è bisogno di una mobilitazione di tutti i livelli coinvolti affinché al liceo Marconi, la scuola più popolosa della città, termini l’emergenza e si possano superare i turni pomeridiani attivati da oggi. Altrimenti sarebbe un fallimento per tutti”. Questo quanto dichiarato nel corso del consiglio provinciale da Piero Giampietro (l'esponente Pd che è anche consigliere comunale ora di nuovo in corsa per il voto parziale che interessa Palazzo di Città) che parla di soluzione a breve termine vicina, ma che chiede che si lavori per averne una risolutiva perché si possa mettere fine ai disagi.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Marconi Scuola Doppi turni al liceo Marconi dopo la chiusura delle aule del Nostra Signora: studenti pronti alla protesta Gli studenti del Liceo Marconi, trasferiti temporaneamente all’Istituto Nostra Signora, si stanno organizzando per una protesta. Caldaia fuori uso, scuola al gelo a Ogliara: alunni trasferiti e doppi turni A Ogliara, una caldaia fuori uso ha causato l’interruzione del riscaldamento nelle scuole, portando al trasferimento temporaneo degli alunni in altri plessi del territorio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Marconi Scuola Argomenti discussi: Il Pd sulle modifiche a orari e costi delle strisce blu sulla riviera nord: Ennesima retromarcia del centrodestra; Giampietro (Pd): 'Inaccessibile la scuola di via Cavour per lavori 'a sorpresa'. Caos da cantieri elettorali'. Pd, a Pescara stangata sui parcheggi, decisione scandalosaA Pescara il 'black friday' è arrivato in anticipo, ma invece degli sconti, c'è la stangata sui parcheggi. Lo scorso 7 novembre è andato in scena un vero e proprio venerdì nero, per i cittadini, il ... ansa.it Originalissima doppia consegna: un IVECO S-Way 500 in tinta verde metallizzato e un 580 in edizione limitata 50° Anniversario IVECO grigio con serigrafia dedicata. Ritira la ditta di Guglionesi (CB) Tag Trasporti. Presenti alla consegna Stefano Tessitore, Gia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.