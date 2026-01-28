Dagospia chiarisce che la scelta dei concorrenti del Grande Fratello Vip non tocca a Alfonso Signorini, come alcuni avevano pensato, ma è tutta questione di produzione. Endemol, infatti, decide chi entra nella casa, mentre il conduttore si limita a gestire il programma. Fabrizio Corona aveva lasciato intendere che Signorini avesse un ruolo più diretto, ma ora la realtà sembra diversa.

Dagospia fa chiarezza dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona: la scelta dei concorrenti del GF Vip non dipende dal conduttore ma da Endemol. Una smentita solo parziale che riaccende il dibattito sui casting. Nonostante i rumors insistenti su una possibile cancellazione del reality e le polemiche scatenate da Fabrizio Corona, il Grande Fratello Vip si farà. A garantirlo è Dagospia, che in un articolo chiarisce la posizione di Endemol Shine Italy, casa di produzione del programma. Secondo quanto riportato dal portale fondato da Roberto D'Agostino Endemol non ha rivelato l'esistenza di criticità nelle passate edizioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip: chi sceglie i concorrenti? La risposta è una (mezza) smentita a Corona

Approfondimenti su GF Vip

Dopo il video diffuso da Fabrizio Corona, si riaccende il dibattito sul Grande Fratello Vip.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Ultime notizie su GF Vip

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip torna in onda? Ecco quando inizierà e chi lo condurrà; Uomini e donne, Martina non è la scelta di Flavio: a lui il titolo di tronista più educato; Uomini e donne, finisce l'idillio tra Sara e Jakub: Oggi sarei un No e lei lo elimina; Grande Fratello Vip 2026 confermato: Mediaset va avanti nonostante il caos Corona.

GF Vip: chi sceglie i concorrenti? La risposta è una (mezza) smentita a CoronaDagospia fa chiarezza dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona: la scelta dei concorrenti del GF Vip non dipende dal conduttore ma da Endemol. Una smentita solo parziale che riaccende il dibattito sui ... movieplayer.it

Falsissimo, ex concorrenti GF Vip guardano insieme il video di Corona/ Chi sono e tutte le reazioniSei ex vipponi del GF Vip incollati a Falsissimo: il video che ha fatto impazzire il web dopo la puntata di Fabrizio Corona. ilsussidiario.net

QUESTA SERA VENERDÌ 23 GENNAIO Per chi pretende il top dei locali e sceglie di ballare in una vera pista da ballo. Open your eyes, color your life Own the Latinexperience by Salvatore Lombardo. THE VIP LATI facebook