Getta in mare rete da 1.000 metri senza autorizzazione

La Capitaneria di Porto di Torre del Greco ha scoperto un pescatore che ha gettato in mare una rete di 1.000 metri senza autorizzazione. La Guardia Costiera ha fermato l’uomo e lo ha denunciato, intervenendo sulla zona davanti al porto. Le forze dell’ordine stanno rafforzando i controlli per fermare la pesca illegale, soprattutto in questa fase in cui sono più attivi i controlli contro la pesca di frodo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rete da mille metri gettata in mare: pescatore bloccato e denunciato. È accaduto a Torre del Greco, nella zona antistante il porto, dove la Capitaneria ha intensificato in questi giorni le attività, sotto il coordinamento del quarto centro controllo area pesca della Direzione Marittima della Campania, con l'obiettivo di contrastare la pesca di frodo. Il personale in servizio su una motovedetta ha individuato un pescatore dilettante intento a calare una grande rete da posta di circa 1.000 metri posizionata senza alcuna segnalazione all'imboccatura del porto, creando così un grave pericolo per la sicurezza della navigazione.

