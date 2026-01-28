Geoff Keighley chiarisce il suo ruolo su Highguard

Durante le ultime settimane, Geoff Keighley è stato al centro dell’attenzione su Highguard. La sua presenza sui social e la grande esposizione durante i The Game Awards 2025 hanno fatto crescere i sospetti tra i fan. Keighley ha deciso di chiarire il suo ruolo, spiegando che non è coinvolto nello sviluppo o nella promozione dello sparatutto free to play di Wildlight Entertainment. La sua presenza si limita a supportare e condividere, senza aver mai avuto un ruolo diretto nel progetto.

La grande visibilità concessa a Highguard durante la chiusura dei The Game Awards 2025, unita ai numerosi post pubblicati sui social da Geoff Keighley, ha alimentato nelle ultime settimane una domanda ricorrente nella community: il noto presentatore sarebbe coinvolto, in qualche modo, nello sviluppo o nella promozione dello sparatutto free to play di Wildlight Entertainment? Highguard – Gamerbrain.net Il sospetto si è diffuso rapidamente online, spingendo diversi utenti a interpellare direttamente Keighley e a ipotizzare un suo ruolo più attivo dietro le quinte del progetto. Di fronte a una discussione sempre più accesa, il fondatore dei The Game Awards ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

