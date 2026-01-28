Genova 13enne a scuola con un coltello di 22 cm | segnalato

Un ragazzino di 13 anni è stato segnalato dopo aver portato a scuola un coltello di 22 centimetri. I compagni si sono accorti di quello che aveva in tasca e hanno avvisato gli insegnanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso in custodia il coltello e ascoltato il ragazzo. La scuola ha avviato le procedure del caso per capire come sia potuto succedere.

Avrebbe portato a scuola, a Luni, in provincia della Spezia, un coltello da cucina con una lama lunga ben 22 centimetri, poi l'avrebbe mostrato ai compagni di classe durante l'intervallo. Protagonista del fatto un 13enne che probabilmente non si è reso conto della gravità del gesto compiuto, al contrario dei suoi compagni che hanno riferito la presenza dell'arma in aula agli insegnanti. Questi ultimi hanno avvisato la dirigente scolastica che, a sua volta, ha allertato i carabinieri. Gli inquirenti hanno quindi effettuato una perquisizione nella casa dei familiari del ragazzino dove hanno rinvenuto diversi coltelli "del tutto simili a quello descritto dai compagni di classe del ragazzino". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Genova, 13enne a scuola con un coltello di 22 cm: segnalato Approfondimenti su Genova 13enne Porta a scuola media un coltello con lama da 8 cm: ragazzino li costruiva in casa con stampante 3D A Bolzano, una scuola ha segnalato un ragazzino che portava a scuola un coltello con lama di 8 cm. Stava per accedere al tribunale per recarsi in udienza con un coltello lungo 16 cm: la scoperta Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Genova 13enne Argomenti discussi: Roma, 13enne picchiato all'uscita di scuola. La denuncia del papà: Mio figlio sotto shock; Scuola, la piaga dei ragazzi persi: la mappa dei quartieri a rischio a Genova; Primo giorno di scuola senza Abanoub, la rivolta degli studenti: Non entriamo, i prof complici; Giusto scegliere la scuola superiore a 13 anni?. Il mistero della 13enne rapita davanti a scuolaAveva tredici anni, un sorriso timido e la cartella stretta in mano. Il 6 maggio 1971, a Genova, Milena Sutter esce da scuola e sparisce nel nulla. Due settimane dopo, il mare la restituisce. ilgiornale.it Una settimana di eventi e la parata del 13 giugno: il Liguria Pride 2026 a Genova tra diritti, corpi nello spazio pubblico e lotta LGBTQIA+. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.