Genk-Malmo Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Stasera il Genk affronta il Malmo nella partita decisiva per sperare negli ottavi di Europa League. Dopo la vittoria a Utrecht, gli uomini di Hayen puntano a conquistare i tre punti e a sperare in qualche risultato favorevole dagli altri campi. La squadra belga sa che deve vincere per mantenere vive le speranze di passare il turno, mentre il Malmo, già eliminato, scende in campo senza troppe pressioni. La partita si gioca alle 21:00 e promette spettacolo.

Dopo la vittoria di Utrecht il Genk di Hayen sogna l'accesso diretto agli ottavi di Europa League: serve vincere quest'oggi contro un Malmo già eliminato e sperare in qualche risultato positivo. Gli smurfen hanno trovato l'allenatore giusto a quanto pare, che li sta riportando in alto su tutti i fronti e in grado di lanciare e far maturare in fretta i tanti giovani di.

Questa sera il Genk affronta il Malmo nella partita di Europa League alle 21:00.

L'incontro tra Utrecht e Genk, valido per la settima giornata della fase a girone di Europa League, si svolgerà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

